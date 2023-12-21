Где в новогодние каникулы казанцев ждут советская дискотека и футбол в валенках?

Так, главная елка в столице РТ официально откроется у центра семьи «Казан» - «Чаши», в ближайшую субботу в 16.30. В программе новогоднего представления предусмотрен большой концерт. Его хедлайнерами станут певица Лэйна, актриса Анастасия Макарова и солисты Казанской городской филармонии. Посетившие мероприятие также смогут увидеть эпичную битву Дракона - символа следующего года - с силами зла.

В саму новогоднюю ночь здесь, а также в парке «Черное озеро» будут транслировать два поздравления - от Президента России и от Раиса Татарстана. До и после официальных речей предусмотрены народные гулянья, дискотека и караоке. Петь вместе с казанцами и гостями города будут такие творческие коллективы, как «Барбара бэнд», «Веселые волгари». А дискотекой будет заведовать DJ Молотов. По плану гулянья должны завершиться в 2 утра 1 января. Однако и дальше в течение всех новогодних каникул здесь будут происходить мероприятия.

Уже вчера, 20 декабря, в сквере у Татарской государственной филармонии имени Г.Тукая открылся первый новогодний городок. Рядом с 16-метровой елкой организовали каток. На нем стартовали мастер-классы для любителей коньков.

А сегодня в сквере Зайни Султана должны загореться огни на 15-метровой елке. Сегодня же в 18.30 откроется еще одна елка - на Комсомольской площади в Дербышках. Здесь уже разместились арт-объекты «Пряничный домик» и «Сказки». На этом программа дня не завершится - казанцев будет ждать открытие еще одного елочного городка, на этот раз в сквере «Авангард». Везде гостей ожидают концерты творческих коллективов и традиционные зимние забавы. Кроме того, на обновленной сцене артисты культурного центра «Сайдаш» покажут детскую сказку «Тайное созвездие дракона», а солисты Казанской городской филармонии выступят с концертной программой.

В эту пятницу, 22 декабря, праздник придет в парк ЖК «Салават Купере». А во вторник, 26 декабря, в парке «Сосновая роща» у ДК химиков включится иллюминация на 20-метровой елке. Тут же будет организован каток, заработают тематические фотозоны и новогодняя ярмарка.

Тогда же, 26 декабря, должен состояться конкурс креативных елок среди горожан. Хорошая заявка на победу в нем - сделать елку своими руками из вторсырья.

27 декабря откроется елочный городок в парке «Крылья Советов». 20-метровую новогоднюю красавицу нарядят как в старые добрые советские времена - световыми игрушками, такими как самолеты, вертолеты и космические объекты. Все-таки это сердце Авиастроя. Еще в программе игры с участием Деда Мороза и Снегурочки.

В Советском районе 27 декабря заработает елочный городок у Казанского ипподрома. Все новогодние каникулы на нем будут работать большой каток и горка, домик Деда Мороза, парк аттракционов и зона фуд-корта. И тут же произойдет таинство нового шоу с участием уже полюбившегося всем мима Доброго Советского и его помощников. Но добрый герой не останется только рядом с ипподромом. Он будет курсировать по 10 локациям района.

Со 2 по 5 января в общественных пространствах Казани будет курсировать сказочный фургон «Поймай дракона». Аниматоры проведут игры для детей с вручением подарков.

Не забыли в эти дни и про пенсионеров: для них предусмотрено порядка 20 мероприятий на базе культурных центров и библиотек. Это балы-маскарады, спектакли, чаепития, танцевальные и песенные вечера.

Для любителей активного образа жизни запланировано большое количество мероприятий по зимним видам спорта, подготовлено 102 катка и 15 лыжных трасс. 30 декабря на стадионе «Локомотив» состоится новогодняя лыжная гонка на призы Деда Мороза, а 6 января - рождественский спринт памяти заслуженного тренера России Юрия Козлова.

Директор МБУ «Дирекция парков и скверов Казани» Айгуль Латыпова в своем докладе указала, что в 15 парках и скверах города откроются елочные городки и будут организованы детские утренники. Самое крупное из них состоится сразу в шести общественных пространствах - это будет уличное представление с цирковыми трюками от московского театра «Морэс».

27 января на катке «Черного озера» запланирован фестиваль фигурного катания WinterFest, организованный продюсерской компанией Ильи Авербуха. Не просто рядовой фестиваль, а показательные выступления олимпийских чемпионов и чемпионов мира по фигурному катанию. Двойные тулупы от фигуристов будут сопровождаться развлечениями для зрителей. Предусмотрено и вечернее катание непрофессионалов под DJ-сеты.

25 декабря и 7 января в Лядском саду и саду Рыбака группа «Атмосфера» а капелла исполнит новогодние композиции.

А непосредственно 1 января (но уже вечером) в парке «Крылья Советов» состоится настоящий «Голубой огонек». Ретровечеринка на свежем воздухе подразумевает концерт старых хитов, дискотеку под советские мелодии и интерактивное шоу.

4 января центр семьи «Казан» ненадолго станет горнолыжным курортом. Здесь пройдет «Зимняя вечеринка в болоньевых штанишках» с участием DJ Biicla.

В парке им. Горького пройдут турнир по снежкам, футбол в валенках, большая полоса препятствий и мастер-класс по строительству чумов. В Горкинско-Ометьевском лесу - гонки на радиоуправляемых машинках, квартирник в формате камерного стендап-вечера на татарском языке. Здесь же в каникулы будет работать зимний эколагерь для детей.

И это еще не вся программа. На озере Комсомольском в Дербышках пройдет ежегодный праздник моржей. А на бульваре «Ак чәчәкләр» будут организованы творческие мастер-классы для взрослых и детей.

В новом парке «Светлая долина» продолжит функционировать крытый павильон, куда можно прийти на занятия по йоге. А лаборатория «Горожанин-ученый» проведет зимнюю лесотерапию, орнитологическую и лыжную экскурсии и мастер-класс по зимней рыбалке.

Катки будут открыты с конца декабря в парках «Черное озеро», Победы, в сквере 100-летия строительной отрасли РТ и Горкинско-Ометьевском лесу. На «Черном озере» пройдут также мастер-классы по фигурному катанию и керлингу, музыкальные вечера на льду и вечер быстрых знакомств. В парке Победы и лесопарке «Лебяжье» можно будет взять напрокат лыжи, а у центра семьи «Казан» и в парке Победы - тюбинги.

В итоге в 26 общественных пространствах города должно пройти 161 праздничное событие! А чтобы не потеряться в потоке информации, стоит заранее ознакомиться с афишей мероприятий в социальных сетях, на сайте и в спецвыпуске газеты дирекции парков и скверов Казани, которую планируют распространять в общественных пространствах.