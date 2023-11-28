Где заняться спортом в зимней Казани

Каток на стадионе «Трудовые резервы» (между прочим, самый большой в Татарстане) уже открылся 25 ноября. А другие - ледовые арены на стадионах «Ракета» и «Тасма», катки у стадиона «Ак Барс Арена», в сквере 100-летия образования строительной отрасли РТ, парках Победы, «Черное озеро» и на Кремлевской набережной - пока проходят стадию подготовки. Впрочем, в декабре они должны заработать. Напомним, Кремлевская набережная в зимний период превращается в один из самых протяженных катков в Европе.

Об этом рассказал на аппаратном совещании в Казанской мэрии председатель комитета физической культуры и спорта исполкома Линар Гарипов. Он добавил про организацию дворовых хоккейных коробок. По его словам, их будет 83. На некоторых для местных ребят будут проводиться занятия с тренером.

«На сегодня успешно протестирована система оснежения в лыжно-биатлонном комплексе в поселке Мирном, где все желающие смогут тренироваться на трассах протяженностью до 5 км.

Тренировки в комплексе проходят круглый год: зимой на лыжах, летом на лыжероллерах. Для профессиональных спортсменов по экстремальным видам спорта в спортивном комплексе поселка Нагорного будут открыты два трамплина высотой 30 м и 60 м, горнолыжный склон с пунктом проката, а также лыжная трасса на 2 км и 5 км в березовой роще поселка Дербышки», - рассказал глава спорткомитета.

Гарипов сообщил, что всего этой зимой в Казани будет работать 102 места для катания на коньках, включая 83 хоккейные коробки, 14 открытых площадок и пять ледовых дворцов с пунктами проката, а также 15 лыжных трасс, восемь из которых с освещением.

Фото: Фарит Муратов

Ведущий совещание мэр Казани Ильсур Метшин предложил уповать на милость зимы: «Надеемся на хорошую погоду, чтобы поменьше переходов через ноль, которые мешают работе катков и лыжных трасс».

О подготовке города к новогодним праздникам доложил на «деловом понедельнике» заместитель руководителя исполкома Казани Игорь Куляжев. Он сообщил о новом арт-объекте, который тоже связан со спортом и должен скоро появиться на площади Тысячелетия. Тематика арт-объекта - предстоящие «Игры будущего» в Казани. Несколько футуристичных кубов с подсветкой и надписью, анонсирующей будущие соревнования, объединятся в общую композицию. Ее общая высота достигнет трех метров, а длина - восьми. Также Куляжев упомянул, что начался монтаж двух больших новогодних елок - в сквере около филармонии и возле «Чаши».