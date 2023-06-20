Гендиректор ОАК: «Рассматривается создание укороченной версии Ту-214»

Гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь в интервью ТАСС заявил, что сейчас рассматривается создание укороченной версии самолета Ту-214.

«Пока решение по ней не принято. Но мы над ней работаем, формируем предложения. Надеемся, что мы здесь сможем получить поддержку, этот процесс развернуть», — отметил Слюсарь.

Он также напомнил, что сейчас стоит задача выйти на производство 10, а затем 20 Ту-214 в год, из-за чего впереди много работы, целая программа технического перевооружения и так далее.

Ранее «КВ» сообщали, что «Аэрофлот» попросил внести 99 изменений в салоны новых самолетов Ту-214. Перевозчик попросил: увеличить объем багажных полок, на креслах бизнес-класса установить подножку для пассажира, который сидит в следующем ряду и так далее.