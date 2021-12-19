Генеральная прокуратура России завела уголовное дело на очередную финансовую пирамиду «Бест вей»

Генеральная прокуратура Росии пресекла деятельность очередной финансовой пирамиды.

На потребительский кооператив «Бест Вей», который также известен в Татарстане по аффилированной компании Life is good, позиционирущей себя как финсово-консалтинговый холдинг, уголовное дело по статье «организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества». Прокуратур завел дело после проведения ряда проверок, которые и показали, что кооператив и аффилированные с ним компании работают как финансовые пирамиды.

Генпрокуратура направила в Роскомнадзор требование о блокировке сайта https://bestwaycoop.com, с помощью которого компания привлекала новых «инвесторов». Доступ к сайту был ограничен 15 декабря.