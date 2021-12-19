 Генеральная прокуратура России завела уголовное дело на очередную финансовую пирамиду «Бест вей»
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Генеральная прокуратура России завела уголовное дело на очередную финансовую пирамиду «Бест вей»

Татарстанцам компания знакома по компании Life is good ,которая обещает вложившимся в нее 25% годовых дохода.

Истории
19 декабря 2021  18:50

Генеральная прокуратура Росии пресекла деятельность очередной финансовой пирамиды.

На потребительский кооператив «Бест Вей», который также известен в Татарстане по аффилированной компании Life is good, позиционирущей себя как финсово-консалтинговый холдинг, уголовное дело по статье «организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества». Прокуратур завел дело после проведения ряда проверок, которые и показали, что кооператив и аффилированные с ним компании работают как финансовые пирамиды. 

Генпрокуратура направила в Роскомнадзор требование о блокировке сайта https://bestwaycoop.com, с помощью которого компания привлекала новых «инвесторов». Доступ к сайту был ограничен 15 декабря. 

 

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