Генменеджер «Ак Барса» рассказал, как им удалось переманить к себе Барабанова из НХЛ

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин поделился подробностями о том, как казанский клуб сумел переманить нападающего Александра Барабанова из НХЛ. Об этом пишет «Чемпионат».

«Когда мы начали предварительный диалог, он не хотел возвращаться, искал варианты в Северной Америке. Мы не бросали попыток, продолжали с ним общение. Летом мы пригласили его в Казань, показали город, бытовые условия. Дальше — дело техники: город красивый, база у нас тоже шикарная. Всё Саше понравилось, и он принял решение», — рассказал Валиуллин в интервью «Чемпионату».

По словам Валиуллина, выбор Барабанова был непростым, учитывая наличие выгодных предложений, в том числе и из СКА.

«Возможно, он услышал от тренеров, с которыми работал вместе, где и как его будут использовать. Это тоже немаловажно», — предположил генменеджер «Ак Барса».

Валиуллин намекнул на то, что для Барабанова важным фактором при выборе клуба стала не только комфортная атмосфера, но и уверенность в том, что его потенциал в полной мере будет раскрыт именно в «Ак Барсе».