Генпрокуратура РФ взяла под свой контроль расследование уголовного дела «Триумф-НК»

Генпрокуратура РФ взяла на контроль расследование уголовного дела «Триумф-НК». Об этом стало известно в ответе надзорного ведомства, после обращения обманутых дольщиков.

Напомним, потерпевшие жаловались на якобы неэффективное расследование уголовного дела. Ранее с такими же просьбами они обращались в прокуратуру Татарстана и Следком РФ.

В Генпрокуратуре заявили, что срок предварительного следствия по делу продлен до 27 месяцев.

Также они пояснили, что расследование дела усложняется из-за длительной истории деятельности кооператива, большим количеством судебных экспертиз и широким кругом потерпевших, которые к тому же проживают в разных регионах страны. Со всеми потерпевшими необходимо провести следственные мероприятия.