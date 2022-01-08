 Генпрокуратура РФ взяла под свой контроль расследование уголовного дела «Триумф-НК»
news_header_top_970_100

Генпрокуратура РФ взяла под свой контроль расследование уголовного дела «Триумф-НК»

Расследование продлено до 27 месяцев.

Истории
8 января 2022  17:40
Автор:
Карина Кострулева

Генпрокуратура РФ взяла на контроль расследование уголовного дела «Триумф-НК». Об этом стало известно в ответе надзорного ведомства, после обращения обманутых дольщиков.

Напомним, потерпевшие жаловались на якобы неэффективное расследование уголовного дела. Ранее с такими же просьбами они обращались в прокуратуру Татарстана и Следком РФ.

В Генпрокуратуре заявили, что срок предварительного следствия по делу продлен до 27 месяцев. 

Также они пояснили, что расследование дела усложняется из-за длительной истории деятельности кооператива, большим количеством судебных экспертиз и широким кругом потерпевших, которые к тому же проживают в разных регионах страны. Со всеми потерпевшими необходимо провести следственные мероприятия.

Новости
В Татарстане в 2021 на ярмарках продали продукцию на 1,9 млрд рублей
Генпрокуратура РФ взяла под свой контроль расследование уголовного дела «Триумф-НК»
В татарстанских медучреждениях находится более 450 тыс. доз вакцин от COVID-19
В Казани спасли собаку, которая провалилась в прорубь
Жители Набережных Челнов жалуются на неочищенные дороги
В Татарстане в 2022 году на программу «Наш двор» направят 8 млрд рублей
В Набережных Челнах дважды за сутки обокрали магазин спортивной одежды
В Татарстане за сутки от ковида скончались 6 человек