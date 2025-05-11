Генсек ОИС посетит Татарстан с официальным визитом

Генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества (ОИС) Хусейн Ибрахим Таха прибыл в Казань по приглашению главы республики Рустама Минниханова. В аэропорту высокого гостя встретил председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В рамках визита запланирована насыщенная программа, включающая знакомство с экономическим и инвестиционным потенциалом региона. Генсек ОИС посетит Агентство инвестиционного развития, Болгарский историко-архитектурный музей-заповедник, Болгарскую исламскую академию и Казанский Кремль.

ОИС, объединяющая 57 государств, играет важную роль в развитии международного сотрудничества. Для Татарстана, где почти 50% внешнеторгового оборота приходится на страны ОИС, этот визит имеет особое значение. В 2024 году товарооборот республики с этими государствами вырос на 38%, достигнув 7,9 млрд долларов.