Георгиевскую ленточку стоит носить у сердца — Волонтеры Победы

Георгиевскую ленту, символ воинской славы и памяти о Победе, правильно носить у сердца, а не на сумках, антеннах автомобилей или в виде шнурков. Об этом заявила председатель центрального штаба «Волонтеров Победы», депутат Госдумы Ольга Занко на пресс-конференции в медиагруппе «Россия сегодня».

«Георгиевская лента теперь защищена законом как официальный символ воинской славы. Мы считаем, что не стоит носить её на сумках или антеннах — она быстро приходит в негодность. Лучше разместить её в салоне автомобиля, а самое правильное место — здесь, у сердца», — подчеркнула Занко.

Акция «Георгиевская ленточка» стартовала 24 апреля в Москве и в этом году приурочена к 80-летию Победы. За 20 лет она стала всенародной традицией, объединяющей миллионы людей в России и за рубежом. С 2022 года статус ленты как символа воинской славы закреплён законодательно.