Герой России Айнур Сафиуллин в День республики вручил паспорта юным россиянам

На центральной сцене празднования Дня Республики Татарстан и Казани, у Центра семьи «Казан», состоялось вручение паспортов молодым гражданам РФ. 12 жителей Казани, достигшие 14-летнего возраста, получили этот важный документ из рук Героя России Айнура Сафиуллина.

Кроме паспортов, молодые жители города получили в подарок Конституции Российской Федерации и Республики Татарстан.

Перед церемонией Айнур Сафиуллин также посетил мобильный пункт отбора на контрактную службу и выставку вооружения, организованную Центром специальной подготовки имени Валерия Асапова.

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«Наша республика мирная и безопасная. Огромное спасибо нашему руководству, Раису республики Рустаму Нургалиевичу [Минниханову]. Военнослужащие по контракту, которые комплектуются, выполняют важную задачу. Время действительно сложное, нашей стране нужны новые герои», — подчеркнул Сафиуллин.

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В ближайшее время он снова отправится в «рабочую командировку» для выполнения боевых задач.