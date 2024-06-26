Герой России из РТ приговорен к 11 годам колонии за убийство в Луганске

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Россия/Мир
26 июня 2024  11:33
Автор:
Эндже Гарафиева

Военный суд ЛНР вынес приговор Герою России из Мамадышского района Татарстана Иреку Магасумову, признав его виновным в убийстве 18-летней жительницы Луганска, произошедшем в августе 2023 года, и хулиганстве.

Суд приговорил Магасумова к 11 годам колонии строгого режима, лишил его звания Героя России, но оставил воинское звание и ордена Мужества. Об этом сообщает «Татар-информ».

Магасумов, получивший звание Героя России в августе 2022 года за участие в боях за Лисичанск, не признает вину в убийстве. По его словам, он виноват только в том, что дал девушке в руки оружие и не уследил за своим подчиненным.

Защита утверждает, что Магасумов не был причастен к убийству, и обвинения основаны на недоказанных фактах. По версии адвокатов, убийство совершил Павел Яськевич, друг Магасумова, признавшийся в непреднамеренном убийстве, но следствие не приняло его показания во внимание.

Магасумов был обвинен в убийстве и хулиганстве, совершенном группой лиц. Защита настаивала, что доказательств причастности Магасумова к преступлениям не найдено, а большинство улик указывают на его невиновность. Командование войсковой части ходатайствовало об условном освобождении Магасумова от наказания с возложением контроля на командование, считая его более полезным на передовой.

Несмотря на позицию защиты, суд вынес обвинительный приговор, оставив за Магасумовым воинское звание и ордена Мужества, что порождает множество вопросов о справедливости вынесенного решения.

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Герой России из РТ приговорен к 11 годам колонии за убийство в Луганске
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