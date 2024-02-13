Герой России Расим Баксиков сегодня примет участие в автобусном марафоне

Сегодня автобусный марафон отправится к жителям Бугульминского района РТ. Панельная дискуссия состоится в Доме техники. В мероприятии примут участие представители районного актива, руководители предприятий и организаций, а также предприниматели и депутаты местного самоуправления.

Спикерами станут Герой России Расим Баксиков, депутат Госсовета РТ, председатель Комитета по государственному строительству и местному самоуправлению Альберт Хабибуллин, глава Бугульминского района РТ Линар Закиров. Модератором дискуссии выступит журналист, ведущий ГТРК «Татарстан» Дмитрий Второв.

Бугульминский район в 2023 принял участие в республиканских программах по 21 направлению. Здесь было отремонтировано больше 90 объектов и введено 16 тысяч кв.м. жилья. В рамках программы «Наш двор» в 2023 году отремонтированы 32 территории.

Бугульминский район дважды одерживал победу в федеральном конкурсе «Малые города и исторические поселения» — в 2018 и 2020 годах.

В федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» Бугульма участвует с 2018-го. За это время преобразились 4 общественные площадки. В ближайшее время завершатся работы по благоустройству сквера Сайдашева.

Юго-восток Татарстана славится своими родниками, поэтому в Бугульме выполнены работы у родника Березовского сельского поселения, где за 10 млн рублей обустроили пруд с подпорной стенкой, появились новые пешеходные мостики, провели полную очистку родника, установили фонари и малые архитектурные формы.

В природной тематике за такую же стоимость благоустроен и Святой источник в поселке Карабаш — с необычным освещением в виде одуванчиков, новыми беседками, арт-объектами, лестничными маршами с террасами. В будущем планируется установка нового детского оборудования в центральном парке. В городе за эту же сумму обустроен родник имени П. Морозова — реконструирован существующий мост, появилась парковка. В 2024 году планируется ремонт дороги. Завершено и благоустройство родника в селе Ростовка в Новосумароковском сельском поселении за 1,1 млн рублей.

В 2020 году приступили к последней очереди реконструкции городского водоема — к благоустройству территории по улице Мусы Джалиля. В 2023 году проект полностью завершили. По всей территории помимо пешеходных и велосипедных дорожек, освещения и озеленения внедрили разные функциональные площадки. Это экстрим-зона с бетонным боулом, площадка-воркаут, стритбольная площадка, сквер с каскадом фонтанов, новый пирс на водоеме, летний кинотеатр под открытым небом.

Федеральная программа «Комфортная и городская среда» входит в национальный проект «Жилье и городская среда», инициированный Президентом РФ Владимиром Путиным в 2019 году.