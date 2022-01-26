ГИБДД Казани напомнила порядок пересдачи практического экзамена для получения водительских прав

Госавтоинспекция Казани напомнила порядок пересдачи практического экзамена для получения водительских прав.

Так, для кандидата, не сдавшего практический экзамен, назначается повторный, который проводится не ранее чем через 7 и не позднее 60 календарных дней со дня проведения предыдущего несданного экзамена. А если гражданин проваливает три и более экзаменов, пересдать можно не ранее чем через 1 день и не позднее 3 месяцев со проведения предыдущего проваленного экзамена.

Начальник отделения по приему экзаменов по вождению ЭО ГИБДД УМВД России по Казани Айрат Рахимуллин напомнил, какие документы нужны для сдачи. При себе следует иметь паспорт, свидетельство об окончании автошколы, медсправку, оплата госпошлины, заявление на получение государственной услуги, экзаменационный лист проведения теоретического экзамена, экзаменационный лист проведения практического экзамена.

Для повторной пересдачи следует обращаться по адресу: Казань, улица Актайкская, 2, кабинет 4.