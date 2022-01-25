ГИБДД Казани за год составила 7 тыс. административных материалов на водителей за неуплату штрафов

ГИБДД по Казани за 2021 год составили 7000 административных материалов за неуплату штрафов ПДД. Об этом сообщает пресс-служба отделения пропаганды БДД отдела ГИБДД УМВД РФ по Казани.

В 315 случаях судом было принято решение о наложении ареста на водителя. Во время рейдов с сотрудниками службы судебных приставов было наложено 124 ареста на автомобили неплательщиков. Задержано 135 автомобилей, из которых 66 арестованы сотрудниками службы судебных приставов.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что житель столицы Татарстана в 2021 году получил 29 штрафов за неправильную парковку. Общая сумма штрафов составила 58 тыс. рублей.