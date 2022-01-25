 ГИБДД Казани за год составила 7 тыс. административных материалов на водителей за неуплату штрафов
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ГИБДД Казани за год составила 7 тыс. административных материалов на водителей за неуплату штрафов

В 315 случаях судом было принято решение о наложении ареста.

Город
25 января 2022  17:40
Автор:
Эдуард Салихов

ГИБДД по Казани за 2021 год составили 7000 административных материалов за неуплату штрафов ПДД. Об этом сообщает пресс-служба отделения пропаганды БДД отдела ГИБДД УМВД РФ по Казани. 

В 315 случаях судом было принято решение о наложении ареста на водителя. Во время рейдов с сотрудниками службы судебных приставов было наложено 124 ареста на автомобили неплательщиков. Задержано 135 автомобилей, из которых 66 арестованы сотрудниками службы судебных приставов. 

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что житель столицы Татарстана в 2021 году получил 29 штрафов за неправильную парковку. Общая сумма штрафов составила 58 тыс. рублей. 

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