ГИБДД поздравила автолюбителей с Новым годом прямо на трассе

Инспектора дорожного движения могут быть не только суровыми, но и предупредительными.

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Республика
29 декабря 2023  10:33
Автор:
Дмитрий Смирнов

Вчера в очередной раз прошла акция «Полицейский Дед Мороз». В Нижнекамске она состоялась прямо на дороге. Сотрудники ГИБДД РТ при поддержке Деда Мороза и Снегурочки, но не обычных, а полицейских, останавливали машины. Не для того, чтобы сделать замечание и оштрафовать. Напротив, эта мобильная команда Госавтоинспекции решила поднять водителям и пассажирам настроение. Для этого каждого остановленного поздравляли с Новым годом и вручали небольшие подарки, а также памятки по безопасности дорожного движения.

Праздничный патруль еще раз напомнил автолюбителям о соблюдении скоростного режима, о снижении скорости движения вблизи пешеходных переходов и образовательных учреждений. Особое внимание сказочные персонажи уделяли использованию в автомобиле ремней безопасности и детских удерживающих устройств. Инспектора еще раз рассказали водителям об эффективности ремней безопасности и о том, как важно быть ответственным не только за свою жизнь, но и за жизнь своих пассажиров.

После этого Дед Мороз и Снегурочка пожелали водителям хорошего пути и безопасных дорог.

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ГИБДД поздравила автолюбителей с Новым годом прямо на трассе
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