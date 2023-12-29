ГИБДД поздравила автолюбителей с Новым годом прямо на трассе

Вчера в очередной раз прошла акция «Полицейский Дед Мороз». В Нижнекамске она состоялась прямо на дороге. Сотрудники ГИБДД РТ при поддержке Деда Мороза и Снегурочки, но не обычных, а полицейских, останавливали машины. Не для того, чтобы сделать замечание и оштрафовать. Напротив, эта мобильная команда Госавтоинспекции решила поднять водителям и пассажирам настроение. Для этого каждого остановленного поздравляли с Новым годом и вручали небольшие подарки, а также памятки по безопасности дорожного движения.

Праздничный патруль еще раз напомнил автолюбителям о соблюдении скоростного режима, о снижении скорости движения вблизи пешеходных переходов и образовательных учреждений. Особое внимание сказочные персонажи уделяли использованию в автомобиле ремней безопасности и детских удерживающих устройств. Инспектора еще раз рассказали водителям об эффективности ремней безопасности и о том, как важно быть ответственным не только за свою жизнь, но и за жизнь своих пассажиров.

После этого Дед Мороз и Снегурочка пожелали водителям хорошего пути и безопасных дорог.