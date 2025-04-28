ГИБДД предупреждает: в Татарстане ожидается ухудшение погоды

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Республика
28 апреля 2025  12:42

В ближайшие сутки в республике прогнозируются опасные погодные условия: сильный мокрый снег, метель с ухудшением видимости и порывы ветра до 20 м/с. На дорогах образуется гололедица.

Из-за сильного ветра реальная температура будет ощущаться значительно ниже фактической. Госавтоинспекция призывает водителей быть предельно внимательными, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а пешеходам - проявлять особую осторожность при переходе проезжей части.

Автомобилистам рекомендуется воздержаться от дальних поездок без крайней необходимости, проверить состояние шин и иметь в машине зимний аварийный набор.

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