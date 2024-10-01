Гидрометцентр: что нас ждет зимой 2024-2025 в России?

Гидрометцентр России представил прогноз на зимний период 2024-2025 годов, охватывающий холодное время с октября 2024 года по март 2025 года.

В кратком изложении можно сказать, что суровых морозов не предвидится. Множество казанцев и жителей других регионов, где летняя погода затянулась вплоть до сентября, выражают опасения, что природа «отыграется» за это. Но, согласно мнению синоптиков, большая часть страны столкнется с зимними температурами, соответствующими климатическим нормам, или даже тенденцией к теплу.

Важно отметить, что такие долгосрочные прогнозы касаются средней температуры каждого месяца и возможных отклонений от нормы. То, что считается «нормальным» в январе, может включать как аномально холодные дни, так и недели с плюсовыми температурами.

Синоптики подчеркивают, что в течение следующих шести месяцев ожидаются значительные колебания температур.

Специалисты указывают, что долгосрочные прогнозы оправдываются в среднем на 70%. Важно помнить, что климатические нормы варьируются от региона к региону, поэтому декабрь в Сочи и в Мурманске кардинально отличается.

Давайте рассмотрим подробнее, какие аномалии ожидают жителей различных регионов России в предстоящие шесть месяцев:

ОКТЯБРЬ

Жители Южного федерального округа, включая туристов на черноморских курортах Крыма и Краснодарского края, смогут наслаждаться необычно теплой осенью. Аномальная теплота также ожидается на Северном Кавказе, в Поволжье и южных областях Центрального федерального округа, как, например, в Туле и Воронеже.

Температура окажется выше нормы и на Урале, а также в ряде сибирских регионов: в Новосибирске, Омске и Иркутске. Холодных аномалий в октябре не предсказывается. Во всех остальных регионах погодные условия останутся в рамках климатических норм, хотя отдельные прохладные дни все же возможны.

С точки зрения осадков, синоптики предсказывают сухой октябрь на юге страны, включая побережье Черного моря, а также в Воронежской области и южных регионах Поволжья.

НОЯБРЬ

Теплая аномалия охватит значительные территории Сибири и Дальнего Востока, включая Томск и Иркутск.

ДЕКАБРЬ

Начало зимы будет теплее обычного в Урале и Сибири: в Екатеринбурге, Челябинске и других городах. Холодная погода не ожидается.

ЯНВАРЬ

Первый месяц нового года принесет температуры выше нормы на Таймыре и севере Якутии, но на Чукотке стоит готовиться к аномальным морозам.

ФЕВРАЛЬ

В конце зимы Красноярский край и многие районы Якутии ощутят непривычно теплыми температуры в сравнении с местными нормами, в то время как в остальной части страны погода будет в пределах февраля.

МАРТ

Прогнозируется теплый март и ранняя весна на северо-западе России: в Санкт-Петербурге, Архангельске и других регионах. Положительная аномалия также ожидается почти во всей Сибири и в районах Дальнего Востока.

Таким образом, предстоящая зима обещает быть разнообразной и многогранной с точки зрения температурных колебаний.