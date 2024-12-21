Гидрометцентр представил прогноз погоды в Татарстане на первый квартал 2025 года

Согласно прогнозам, в первые три месяца 2025 года температура воздуха в Татарстане станет соответствовать климатической норме. Об этом сообщил Сергей Захаров, начальник ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан». Информация была озвучена на заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности РТ, и видео с мероприятия размещено на портале Правительства.

Захаров отметил, что среднемесячная температура воздуха будет находиться в пределах климатической нормы. Так, для января нормальными значениями считаются температуры от минус 9 до минус 10,9 градусов, для февраля — минус 10,7 градуса, а для марта — минус 4,2 градуса.