Гидрометцентр РТ дал прогноз на среду, 22 мая, в Казани

На этой неделе в Татарстане ожидается потепление до +25 градусов. Гидрометцентр республики предупреждает о возможных ночных заморозках.

В Казани завтра ночью возможны кратковременные дожди и грозы, ветер усилится до 15–18 м/с. Температура ночью составит +8..+10 градусов, днем будет переменная облачность без значительных осадков, с температурой до +18..+20 градусов.

В четверг, 23 мая, в Татарстане будет малооблачно и сухо. Ночью температура опустится до 0..+5 градусов, на почве местами заморозки до -2 градусов. Днем потеплеет до +10..+15 градусов. В пятницу, 24 мая, ночью ожидается 0..+3 градуса, местами заморозки до -3 градусов, днем температура поднимется до +13..+18 градусов. В субботу, 25 мая, ночью прогнозируется +3..+8 градусов, днем воздух прогреется до +20..+25 градусов, осадки маловероятны.