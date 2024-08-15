Гидрометцентр РТ: прохладная погода сохранится до конца недели

В Республике Татарстан установилась прохладная погода с температурами на 3-4 градуса ниже климатической нормы. Как сообщает Гидрометцентр РТ, причиной тому стал обширный циклон, оказывающий влияние на большую часть европейской территории России.

В период с 16 по 17 августа республика останется под влиянием тыловой части циклона. Ожидаются кратковременные дожди, северо-западный ветер, порывы которого могут достигать 15-17 м/с. Температура воздуха ночью составит +8…+14 °C, днем 16 августа +14…+19 °C, а в дневное время 17 августа +18…+23 °C.

18 августа циклон начнет смещаться на восток, однако существенного изменения погодных условий не ожидается. Кратковременные осадки сохранятся. Температура воздуха ночью ожидается +10…+15 °C, днем +19…+24 °C.

По предварительным прогнозам, в начале следующей недели ожидается незначительное повышение температуры воздуха. Дневные температуры составят +20…+25 °C. В понедельник местами возможны кратковременные дожди, со вторника – преимущественно без осадков.