Гидротехническое сооружение «Новая Портовая» появится в Казани

news_top_970_100
Город
28 марта 2024  19:39
Автор:
Эндже Гарафиева

Власти республики ищут исполнителя по выполнению ряда работ в рамках строительства нового гидротехнического сооружения, которое растянется на 6,4 км вдоль бывшей промзоны речного порта.

Тендер размещён ГИСУ РТ на сайте госзакупок и предполагает выделение 104,3 млн рублей из регионального бюджета. Приём заявок заканчивается 4 апреля.

Так, необходимо будет провести инженерные изысканий, разработать проектную и рабочую документации в объеме, достаточном для производства работ, с получением всех необходимых согласований, получением заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
В ТПП РТ обсудили перспективы сотрудничества Татарстана и стран Африки
Гидротехническое сооружение «Новая Портовая» появится в Казани
Казанцам предлагают сдать автопокрышки в специальный пункт приёма
Бизнесменов, чиновников и руководителей вузов Татарстана приглашают на всероссийский форум
«Экспертный клуб» из Татарстана обсудил сплоченность россиян после недавнего теракта
Котельным необходимо иметь запасы резервного топлива
В Казани электросамокаты появятся на улицах города в начале апреля
Сестра Героя России из Татарстана будет баллотироваться в депутаты Госсовета РТ