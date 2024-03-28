Гидротехническое сооружение «Новая Портовая» появится в Казани

Власти республики ищут исполнителя по выполнению ряда работ в рамках строительства нового гидротехнического сооружения, которое растянется на 6,4 км вдоль бывшей промзоны речного порта.

Тендер размещён ГИСУ РТ на сайте госзакупок и предполагает выделение 104,3 млн рублей из регионального бюджета. Приём заявок заканчивается 4 апреля.

Так, необходимо будет провести инженерные изысканий, разработать проектную и рабочую документации в объеме, достаточном для производства работ, с получением всех необходимых согласований, получением заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.