Гимн для казанских игр БРИКС исполнят Лев Лещенко и Filatov & Karas

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Город
31 мая 2024  09:30
Автор:
Эндже Гарафиева

В России презентовали гимн игр БРИКС, которые стартуют в Казани уже через две недели – 12 июня. Спортивные состязания имеют статус международных, продлятся до 23 июня. Для их проведения будут открыты 17 спортивных центров и комплексов. Турнир пройдет при участии спортсменов из 60 стран мира.

Гимн игр – песня «Чемпион 1», которую написала российская группа Filatov & Karas. Припев исполнил народный артист РСФСР Лев Лещенко. Этот гимн говорит о том, что в любых ситуациях не стоит опускать руки – таким образом становясь мотивационной поддержкой для каждого. 

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