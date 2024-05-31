Гимн для казанских игр БРИКС исполнят Лев Лещенко и Filatov & Karas

В России презентовали гимн игр БРИКС, которые стартуют в Казани уже через две недели – 12 июня. Спортивные состязания имеют статус международных, продлятся до 23 июня. Для их проведения будут открыты 17 спортивных центров и комплексов. Турнир пройдет при участии спортсменов из 60 стран мира.

Гимн игр – песня «Чемпион 1», которую написала российская группа Filatov & Karas. Припев исполнил народный артист РСФСР Лев Лещенко. Этот гимн говорит о том, что в любых ситуациях не стоит опускать руки – таким образом становясь мотивационной поддержкой для каждого.