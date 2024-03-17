Гимнаст из Татарстана взял второе «золото» Чемпионата России

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Спорт
17 марта 2024  16:51
Автор:
Эндже Гарафиева

Сегодня завершается Чемпионат России, который проходит прямо сейчас в Сочи.

Гимнаст Даниел Маринов из Татарстана уже победил в номинации личного многоборья по спортивной гимнастике. Он вышел на первую ступень пьедестала с лучшим результатом в 14,300 баллов. Победу он одержал в первый день соревнований.

В финале еще одной дисциплины по вольному многоборью снова лучшим оказался татарстанец, оставив позади даже Никиту Нагорного.

Сегодня завершается этап, который включает опорный прыжок, перекладину и параллельные брусья.

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