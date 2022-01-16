 Гинцбург: назальная вакцина от коронавируса будет двухкомпанентная
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Гинцбург: назальная вакцина от коронавируса будет двухкомпанентная

Назальная вакцина представляет из себя второй компонент «Спутника V».

Истории
16 января 2022  14:41
Автор:
Николай Лукоянов

Директор НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что назальная вакцина от коронавируса будет двухкомпонентной. Детали он раскрыл РИА «Новости».

«Назальная вакцина — двухкомпонентная. Если первичная вакцинация, то применяются два компонента, а если как бустер, то один компонент», — отметил он.

По его словам, препарат редставляет из себя второй компонент «Спутника V», и он не будет являться полной заменой вакцинации. Назальный препарат будет использоваться лишь в качестве дополнительного барьера для вируса.

Ранее сообщалось, что вакцина «Спутник Лайт», которая рекомендована для ревакцинации от коронавируса в Казани доступна только в Советском районе города.

 

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