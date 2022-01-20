 Глава АТП РТ Сергей Темляков объяснил предложение повысить цены за проезд в Казани на 5 руб.
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Глава АТП РТ Сергей Темляков объяснил предложение повысить цены за проезд в Казани на 5 руб.

По его словам, транспортные предприятия города не получили государственные компенсации за потери из-за введения QR-кодов.

Республика
20 января 2022  16:30
Автор:
Николай Лукоянов

Глава АТП РТ Сергей Темляков объяснил предложение повысить цены за проезд в Казани на 5 рублей тем, что транспортные предприятия города находятся в «очень сложной ситуации».

По его словам,  транспортные предприятия до сих пор не получили государственные компенсации за потери из-за введения QR-кодов, поэтому единственным способом выйти из положения – это повысить цены за проезд.

«Единственный источник дохода перевозчиков Казани – это средства, которые пассажиры платят за проезд. Выход из сложившейся ситуации перевозчики видят в пересмотре тарифа и компенсации за перевозку льготных категорий граждан из бюджета», – считает Темляков.

Он говорит, что проезд льготникам стоит повысить до 27 рублей, либо сделать дороже проезд по банковской или транспортной карте.

Пробема городских транспортных предприятий осложнилась еще и тем, что подорожало топливо и запчасти для общественного транспорта.

 

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