Глава АТП РТ Сергей Темляков объяснил предложение повысить цены за проезд в Казани на 5 руб.

Глава АТП РТ Сергей Темляков объяснил предложение повысить цены за проезд в Казани на 5 рублей тем, что транспортные предприятия города находятся в «очень сложной ситуации».

По его словам, транспортные предприятия до сих пор не получили государственные компенсации за потери из-за введения QR-кодов, поэтому единственным способом выйти из положения – это повысить цены за проезд.

«Единственный источник дохода перевозчиков Казани – это средства, которые пассажиры платят за проезд. Выход из сложившейся ситуации перевозчики видят в пересмотре тарифа и компенсации за перевозку льготных категорий граждан из бюджета», – считает Темляков.

Он говорит, что проезд льготникам стоит повысить до 27 рублей, либо сделать дороже проезд по банковской или транспортной карте.

Пробема городских транспортных предприятий осложнилась еще и тем, что подорожало топливо и запчасти для общественного транспорта.