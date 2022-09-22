 Глава ЦБ Набиуллина отменила выступление на Международном банковском форуме в Казани
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Глава ЦБ Набиуллина отменила выступление на Международном банковском форуме в Казани

Однако в программе мероприятия глава ЦБ по-прежнему заявлена — по ней она должна выступить сегодня, 22 сентября.

Город
22 сентября 2022  09:56
Автор:
Эдуард Салихов

Глава ЦБ России Эльвира Набиуллина отменила выступление на XIX Международном банковском форуме в Казани. Об этом сообщает РБК со ссылкой на собственные источники.

Информацию об отмене визита Набиуллиной подтверждают также источники издания Frank Media. Однако в программе мероприятия глава ЦБ по-прежнему заявлена — по ней она должна выступить сегодня, 22 сентября.

Напомним, Эльвира Набиуллина должна была выступить на сессии «Регулирование финансового рынка в целях трансформации и развития экономики».

Ранее «КВ» сообщали, что свое участие в международном форуме Kazan Digital Week-2022 заявили 32 страны мира. На форуме ожидаются выступления представителей Центробанка, Ассоциации ФинТех, Национальной системы платежных карт, рейтинговых агентств и международных компаний.

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