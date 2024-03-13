Глава центризбиркома республики рассказал, будут ли закрыты школы из-за выборов

Избирательные участки расположатся в 48% школ Татарстана, рассказал председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев.

Стало известно, как организуют образовательный процесс почти в половине из 1,4 тысяч республиканских школ.

Так, 15 и 16 марта для учеников будет изменена программа, введут спортивные занятия на свежем воздухе и специальные уроки истории, которые пройдут музеях.

«Это вопрос решенный. Минобразования контролирует этот процесс», – заявил Кондратьев.

Остальные школы будут работать в штатном режиме.