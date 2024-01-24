Глава ЦИК РТ: Избирательная кампания по выборам Президента РФ вступает в решающую стадию

«До выборов Президента России остается 50 дней. Мы приближаемся к экватору важнейшей избирательной кампании страны. На следующей неделе истекает срок предоставления документов от кандидатов на высший пост. Затем в течение первой декады февраля документы будут рассмотрены ЦИК, и на основании этого завершится процесс регистрации кандидатов», – прокомментировал Кондратьев.

По его словам, основная задача на сегодня - обеспечить эффективное информирование жителей Татарстана о ходе избирательной кампании.

«Первый этап информационной кампании «Важно. Честно. Удобно» подходит к концу. Все более 400 публичных информационных ресурсов избирательной системы республики переключатся на вторую волну информационной кампании с 29 января», - отметил председатель Центризбиркома республики.

Он подчеркнул, что с 29 января начнет работать система «Мобильный избиратель», которая позволит голосовать на выборах не по месту регистрации, а по месту пребывания. Заявление можно будет подать с 29 января по 11 марта в любой территориальной избирательной комиссии, МФЦ или через портал госуслуг.

«С 6 по 11 марта такая возможность будет доступна на всех участковых избирательных комиссиях России и Татарстана», - добавил председатель ЦИК. В этом году состоятся выборы Президента России. Голосование продлится три дня – 15, 16 и 17 марта.