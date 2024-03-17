Глава «Диалог Регионы» заявил, что рад возрождению традиции ходить на выборы всей семьей

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Республика
17 марта 2024  19:18
Автор:
Эндже Гарафиева

Татарстанцы гордятся созданными семейными ячейками и переживают за будущее — такие данные соцопроса приводит автономная некоммерческая организация «Диалог Регионы». 75% респондентов говорили о том, что им важно гордиться успехами семьи.

При этом, больше всего за будущее переживают именно семьи с детьми, объясняя это тем, что в этом обществе потом жить их детям.

В рамках телемарафона на ТНВ руководитель «Диалога Регионы» рассказал о том, что он рад возвращению традиции ходить на выборы всей семьей.

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