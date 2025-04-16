Глава Федерации корэш Казани назвал этот вид спорта самым прибыльным

Президент Федерации корэш Казани Расих Габдрахманов заявил, что национальная татарская борьба корэш является сегодня одним из самых доходных видов спорта.

«Я считаю, корэш – это сейчас самый прибыльный вид спорта. У нас есть борец, который за карьеру выиграл 42 автомобиля. Спортсмены могут выступать до 40 лет, а он начал в 20», – отметил Габдрахманов в интервью «Татар-информу».

По его словам, такие достижения стали нормой. Даже юные спортсмены демонстрируют впечатляющие результаты: «На недавнем чемпионате Татарстана ко мне подошел школьник 6-7 класса, который за лето выиграл на Сабантуях 200 тысяч рублей. В каком другом виде спорта ребенок может заработать такие деньги?»

Ежегодно в Татарстане проводится около 700 соревнований по корэш. Ближайший крупный турнир – Кубок Казани – состоится 18 апреля в Центре бокса и настольного тенниса.