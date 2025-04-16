Глава Федерации корэш Казани назвал этот вид спорта самым прибыльным

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Спорт
16 апреля 2025  16:46

Президент Федерации корэш Казани Расих Габдрахманов заявил, что национальная татарская борьба корэш является сегодня одним из самых доходных видов спорта.

«Я считаю, корэш – это сейчас самый прибыльный вид спорта. У нас есть борец, который за карьеру выиграл 42 автомобиля. Спортсмены могут выступать до 40 лет, а он начал в 20», – отметил Габдрахманов в интервью «Татар-информу».

По его словам, такие достижения стали нормой. Даже юные спортсмены демонстрируют впечатляющие результаты: «На недавнем чемпионате Татарстана ко мне подошел школьник 6-7 класса, который за лето выиграл на Сабантуях 200 тысяч рублей. В каком другом виде спорта ребенок может заработать такие деньги?»

Ежегодно в Татарстане проводится около 700 соревнований по корэш. Ближайший крупный турнир – Кубок Казани – состоится 18 апреля в Центре бокса и настольного тенниса.

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