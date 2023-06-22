Глава фермерского хозяйства из Татарстана подозревается в уклонении от уплаты налогов на 7 млн рублей

Следственные органы Татарстана возбудили уголовное дело 55-летнего руководителя одного из крестьянско-фермерских хозяйств Алексеевского района. Он подозревается в уклонении от уплаты налогов. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по республике.

По версии следствия, в 2018-2021 годах подозреваемый вносил в налоговые документы заведомо ложные сведения о несуществующих взаимоотношениях с 3 контрагентами. Так он смог уклониться от уплаты НДС и налога на доход физических лиц на общую сумму более 7 млн. рублей.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.