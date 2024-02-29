Глава Форпоста в Татарстане рад, что Путин ввёл программу «Время героев»

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Республика
29 февраля 2024  17:11
Автор:
Эндже Гарафиева

Начальник Форпоста Тимур Камалетдинов внимательно смотрел и слушал послание Владимира Путина. Он отметил, что рад тем заявлениям, которые коснулись поддержки участников спецоперации. Особенно ему запомнилась программа «Время героев», которая рассчитана на то, что по возвращении с зоны боевых действий, российские военнослужащие смогут найти себя в той профессии, какую выберут для обучения. Образование ветеранов СВО будет приоритетным в списках поступающих в вузы.

Кроме того, Камалетдинов уверен, что программы «Земский учитель» и «Земский доктор» найдут благодарность от сельчан.

«Учитель – важная профессия, учитель влияет на умы наших детей. Благодаря программе «Земский учитель» ребята в селах и малых городах смогут расти с хорошим образованием», – сказал он.

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