Глава государства торжественно объявил обратный отсчет до начала «Игр будущего» в Казани

Президент России Владимир Путин по видеосвязи поздравил ее участников. «Дорогие друзья, символично, что сто дней до начала «Игр будущего» празднуется на площадке выставки-форума «Россия», где представлены передовые достижения нашей страны. Нам, конечно же, есть чем гордиться, в том числе и в сфере высоких технологий. Приглашаю всех к участию в этом уникальном мультиспортивном празднике. И до встречи в Казани», — сказал он в своем обращении.

Путин также отметил, что для России спорт — это нечто большее, чем просто физические достижения, это воплощение справедливости равноправия и гуманизма. Далее президент объявил обратный отсчет до начала «Игр будущего».

Напомним, то первый в мире турнир, где гармонично сочетаются кибер- и физический спорт, состоится в Казани 23 февраля — 3 марта следующего, 2024 года. На пленарном заседании XI Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава» Владимир Путин пригласил спортсменов и молодежь со всего мира на «Игры будущего» в столицу республики. Подготовку к состязаниям в начале ноября обсудили Раис Татарстана Рустам Минниханов и вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.