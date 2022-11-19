Глава Менделеевского района навестил семью, в которой мобилизовали сразу двоих сыновей

Глава Менделевского района Радмир Беляев навестил семью Актаевых, у которых мобилизовали сразу двоих сыновей. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

В семье четверо сыновей, двое из них — Анатолий и Вячеслав отправились защищать родину. А три недели назад в семье Анатолия и его супруги Карины родился сын Егор. Администрация района подарила молодой маме стиральную машинку. Родителям мобилизованных передали холодильник.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что поддержку семей мобилизованных в Татарстане распространили на родственников добровольцев, сотрудников Росгвардии, участвующих в СВО, а также командированных сотрудников МВД по РТ и УФСБ по РТ.