 Глава Менделеевского района навестил семью, в которой мобилизовали сразу двоих сыновей
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Глава Менделеевского района навестил семью, в которой мобилизовали сразу двоих сыновей

Родителям бойцов администрация района передала холодильник.

Республика
19 ноября 2022  16:56
Автор:
Карина Кострулева

Глава Менделевского района Радмир Беляев навестил семью Актаевых, у которых мобилизовали сразу двоих сыновей. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета. 

В семье четверо сыновей, двое из них — Анатолий и Вячеслав отправились защищать родину. А три недели назад в семье Анатолия и его супруги Карины родился сын Егор. Администрация района подарила молодой маме стиральную машинку. Родителям мобилизованных передали холодильник. 

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что поддержку семей мобилизованных в Татарстане распространили на родственников добровольцев, сотрудников Росгвардии, участвующих в СВО, а также командированных сотрудников МВД по РТ и УФСБ по РТ.

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