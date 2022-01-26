 Глава Минцифры рассказал, что татарстанцы страдают радиофобией из-за внешнего вида опор связи
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Глава Минцифры рассказал, что татарстанцы страдают радиофобией из-за внешнего вида опор связи

Айрат Хайруллин предложил выработать стандарты для внешнего вида городских столбов-опор связи.

Республика
26 января 2022  12:39

Глава татарстанского Министерства цифровизации Айрат Харуллин на коллегии ведомства рассказал, что татарстанцы испытывают радиофобию и жалуются на опоры связи. В качестве примера он показал «классический» вид опоры связи, который устанавливается в городах республики.

«Мы получаем много достаточно много жалоб от жителей республики, которые при виде таких конструкций испытывают вполне справедливую радиофобию. Возможным решением могла бы стать выработка единого подхода к внешнему виду и эстетике опор в центральных и исторических частях городов республики», – отметил глава Минцифры

Хайруллин проиллюстировал свое предложение также «положительными» примерами такого подхода, реализованными в республике. Так, на слайде была представлена опора, замаскированная под дерево.

 

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