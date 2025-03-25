Глава Минцифры РТ обсудил с айтишникам перспективы развития отрасли

Сегодня в ИТ-парке имени Башира Рамеева прошла вторая открытая встреча с министром цифрового развития Татарстана Айратом Хайруллиным. В мероприятии приняли участие представителей разных IT-компаний.

Обсуждению предшествовал осмотр тематической выставки, на которой айтишники могли представить свои проекты.

Так, на ней можно было увидеть инновационные решения для управления светофорами при помощи искусственного интеллекта, технологические решения для обучения программированию и игре на музыкальных инструментах, аппаратно-программный комплекс для оптимизации работы по осеменению коров и многое другое.

«В наше время IT-отрасль – это не просто программирование, цифровые технологии проникли во все отрасли экономики, включая наукоемкие. Яркий пример – Нобелевская премия по химии прошлого года, полученную за моделирование белков на основе искусственного интеллекта. Доставка еды, потребительские сервисы и прочие услуги на основе IT-продуктов были только началом. Сейчас благодаря цифровым технологиям мы понимаем как получить лучший урожай, сможем лечить болезни, прежде считавшиеся неизлечимыми, совершать научные открытия. При этом меняются запросы к кадрам. По оценкам экспертов, на сегодняшний день 30-40% программного кода в мире пишут уже не люди, а нейросети. Потому меняются запросы к специалистам. Мы должны готовить школьников, способных к математическому, алгоритмическому мышлению», - отметил Айрат Хайруллин.