 Глава Минцифры РТ заявил, что на серверы правительственного ЦОД второй день идет атака
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Глава Минцифры РТ заявил, что на серверы правительственного ЦОД второй день идет атака

Атаки зафиксированы со стороны недружественных государств.

Республика
20 июня 2023  11:45
Автор:
Эдуард Салихов

Глава Минцифры Татарстана Айрат Хайруллин заявил, что уже второй день продолжается атака на информационные системы правительственного центра обработки данных (ЦОД).

Второй день продолжается атака на информационные системы правительственного ЦОД. Количество нелегитимных запросов составляет более 1 млн в секунду. Об этом сообщил только что на брифинге в кабмине РТ министр цифрового развития Республики Татарстан Айрат Хайруллин (https://t.me/khayrullinayrat). 

Количество нелегитимных запросов составляет более 1 млн в секунду. Атаки зафиксированы со стороны недружественных государств. 

«Все инциденты оперативно отрабатываются. В целом, система справилась», — уточнил глава Минцифры РТ.

Ранее «КВ» сообщали, что в Татарстане с января по май 2023 года 15,76% пользователей столкнулись с локальными киберугрозами. В Татарстане за пять месяцев 2023 года было заблокировано 377 530 попыток переходов на фишинговые страницы, сообщили в «Лаборатории Касперского».

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