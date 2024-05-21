Глава Минсельхозпрода РТ озвучил рейтинг районов по работе с малыми формами хозяйствования

В Татарстане составлен рейтинг районов по работе муниципалитетов с малыми формами хозяйствования – его составил и озвучил министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Зяббаров.

В девяти районах Заволжской зоны рейтинг очень низкий, с сильным падением в Дрожжановском, Апастовском и Буинском районах. Камско-Устьинский и Спасский районы оказались в конце республиканского рейтинга.

По словам Зяббарова, основной стимул к содержанию скота в подворье - закупочные цены на молоко, которые сейчас составляют 26,8 рубля. Снижение поголовья крупного рогатого скота и цен особенно сильно сказалось на объемах реализуемого молока в районах этой зоны.

Там, где созданы кооперативы, закупочная цена на молоко выше на 2-3 рубля. Самые высокие цены в Балтасинском, Кукморском и Высокогорском районах, где созданы молочные кооперативы с собственной переработкой.