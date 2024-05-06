Глава Минсельхозпрода РТ заявил, что озимым удалось выжить после капризов погоды

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Республика
6 мая 2024  22:37
Автор:
Эндже Гарафиева

«Озимые культуры максимально выжили, и пересева не ожидается», – заявил журналистам министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Зяббаров.

По его словам, озимые культуры, которые занимают 508 тысяч га земли, успешно перезимовали. Гибель составила всего 1%. Причем, для них это «естественный объем».

Однако есть озимые, которые из-за недостатка влаги не смогли развиться и не взошли по весне. В целом, на остальные посевы теплый апрель повлиял крайне благоприятно. 

Если говорить о майских заморозках, то они сказались только на многолетних травах, высаженных на юго-востоке Татарстана.

«Холодная погода положительно влияет на озимые — рост идет в корень, и он укрепляется», — уточнил Зяббаров.

Сейчас аграрии заняты посевом яровых культур – план выполнен на 38%.

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