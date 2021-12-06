 Глава Минстроя РФ заявил, что регионы могли бы обойтись без мигрантов на стройках
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Глава Минстроя РФ заявил, что регионы могли бы обойтись без мигрантов на стройках

Он подчеркнул, что сокращение количества мигрантов — это «не однодневная процедура».

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6 декабря 2021  08:54
Автор:
Эдуард Салихов

Глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин считает, что любой российский регион может обойтись без мигрантов на стройках. Об этом сообщают «РИА Новости». 

«Конечно, каждый регион готов бы был работать без них [мигрантов]. Но к этому нужно хорошо подготовиться, обучить кадры», — заявил Файзуллин.

Он отметил, что сокращение числа мигрантов — это" не однодневная процедура«. «За один день не сделаешь», — добавил министр. 

Ранее сообщалось, что власти Москвы подготовят план полного отказа от мигрантов на стройках. Процесс строительства должен требовать в три раза меньше людей, а зарплата у них должна быть в несколько раз выше.

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