Глава Минстроя России провел встречу с мэром Челнов

Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин провел встречу с мэром Набережных Челнов Наилем Магдеевым. Об этом сообщает пресс-служба Минстроя России.

Они обсудили реализацию нацпроекта «Жилье и городская среда», планы по развитию строительной отрасли города, а также строительство социально-культурных объектов.

Граждане принимали активное участие в голосовании за объекты благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Более 11 тыс. горожан проголосовали за продолжение благоустройства парка Прибрежный в следующем году.

В городе также продолжается строительство Магистральной улицы по программе «Стимул», которая станет продолжением Московского проспекта. Для обеспечения транспортной доступности жителей перед строительством дороги будет возведен мостовой переход через реку Челна.