 Глава Минстроя России провел встречу с мэром Челнов
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Глава Минстроя России провел встречу с мэром Челнов

Они обсудили реализацию нацпроекта «Жилье и городская среда».

Республика
23 июня 2023  09:40
Автор:
Роза Габитова

Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин провел встречу с мэром Набережных Челнов Наилем Магдеевым. Об этом сообщает пресс-служба Минстроя России.

Они обсудили реализацию нацпроекта «Жилье и городская среда», планы по развитию строительной отрасли города, а также строительство социально-культурных объектов. 

Граждане принимали активное участие в голосовании за объекты благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Более 11 тыс. горожан проголосовали за продолжение благоустройства парка Прибрежный в следующем году. 

В городе также продолжается строительство Магистральной улицы по программе «Стимул», которая станет продолжением Московского проспекта. Для обеспечения транспортной доступности жителей перед строительством дороги будет возведен мостовой переход через реку Челна.

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