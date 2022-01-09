 Глава Минстроя РТ заявил, что в 2022 году необходимо построить 2,7 млн квадратных метров жилья
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Глава Минстроя РТ заявил, что в 2022 году необходимо построить 2,7 млн квадратных метров жилья

В этом году квартиры должны получить практически 700 татарстанских семей.

Республика
9 января 2022  10:11

В Татарстане планируют построить 2,7 млн квадратных метров жилья. Об этом на совещании в Доме Правительства РТ заявил глава республиканского Минстроя Марат Айзатуллин. 

В 2022 году в республике будет реализовываться 4 программы, которые должны будут обеспечить жильём отдельные категории граждан. Ключи от новых квартир должны получить 697 семей на общую сумму 1,2 млрд рублей. Сюда относятся и дети-сироты, многодетные семьи, а также переселенцы. 

Айзатуллин рассказал, что объем финансирования программы капремонта татарстанских домов составит 6,4 млрд рублей, в нее уже включены 769 домов. 

Ранее «Казанские ведомости» сообщали о том, что в этом году в республике планируется благоустроить 33 парка. 

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