Глава Минстроя РТ заявил, что в 2022 году необходимо построить 2,7 млн квадратных метров жилья

В Татарстане планируют построить 2,7 млн квадратных метров жилья. Об этом на совещании в Доме Правительства РТ заявил глава республиканского Минстроя Марат Айзатуллин.

В 2022 году в республике будет реализовываться 4 программы, которые должны будут обеспечить жильём отдельные категории граждан. Ключи от новых квартир должны получить 697 семей на общую сумму 1,2 млрд рублей. Сюда относятся и дети-сироты, многодетные семьи, а также переселенцы.

Айзатуллин рассказал, что объем финансирования программы капремонта татарстанских домов составит 6,4 млрд рублей, в нее уже включены 769 домов.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали о том, что в этом году в республике планируется благоустроить 33 парка.