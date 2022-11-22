Глава Минтранса о возможном росте цен на проезд: «Подойдем к этому вопросу очень обдуманно»

Глава министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан Фарит Ханифов высказался о возможном подорожании платы за проезд в общественном транспорте Казани.

По его мнению, в этом вопросе нужно «не дать загнуться перевозчикам», которые ведут свой бизнес и кормят многотысячные коллективы. А также учесть специфику общественного транспорта, который является «частью практически любой семьи».

Ханифов отметил, что столице Татарстана ранее удавалось «найти золотую середину» в этом вопросе.

«Мы тоже подойдем к этому вопросу очень обдуманно. Думаю, все с пониманием отнесутся, если вдруг произойдет некое увеличение проезда. Сейчас считаем мы, считает тарифный комитет, Центр экономических исследований, исполнительный комитет и сами перевозчики. Профессиональная группа этим занимается», - добавил министр.

Напомним, ранее региональным СМИ распространили информацию о возможном росте цены проезда в городском транспорте Казани на 2 рубля.