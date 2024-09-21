Глава минздрава опроверг слухи о новом штамме коронавируса в РТ

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Последние несколько недель в социальных сетях активно обсуждались сообщения, будто по республике распространяется новый и более опасный штамм коронавируса. Обывателей пугали серьезными последствиями заболевания.

Однако министр здравоохранения РТ Марсель Миннуллин в ходе брифинга в Кабмине РТ опроверг эту информацию.

- Это только слухи, - подчеркнул он. - По крайней мере, у нас нет новых штаммов точно.

Министр напомнил, что лучший способ борьбы с болезнями - это их профилактика. В Татарстане с января по август около миллиона человек прошли диспансеризацию и профосмотр. По их результатам все получили рекомендации от врачей, а каждый четвертый осмотренный был отправлен на дополнительное обследование.

Примечательно, что у каждого десятого татарстанца, прошедшего обследования, была выявлена избыточная масса тела, связанная с низкой физической активностью. А это фактор риска развития сердечно-сосудистых заболеваний.

У пациентов было обнаружено почти 89 тыс. заболеваний, многие впервые узнали о своем диагнозе. Наиболее распространенными оказались болезни системы кровообращения - это 31% от общего числа диагнозов.

Почти у 1,5 тыс. татарстанцев в ходе обследований нашли злокачественные новообразования, из них почти 80% находятся на ранней стадии развития. Министр отметил, что в 95% случаев рак, выявленный на первой стадии, считается излечимым.

С сентября 2019 года в Татарстане работают передвижные медицинские комплексы для диспансеризации и наблюдения за взрослым населением отдаленных районов. В этом году бригады медиков посетили 29 районов и осмотрели 36641 человека, из которых 13627 прошли второй этап диспансеризации.

Также продолжается прививочная кампания против гриппа с планом иммунизировать 2,4 млн жителей в 2024 - 2025 годах. На данный момент прививки получили 13,6% от запланированного числа, при этом в республику поступило около 2 млн доз вакцины.

- Отмечаем всплеск заболеваемости ОРВИ уже с сентября, - подчеркнул Марсель Миннуллин. - Те, кто имеет сопутствующие заболевания, переносят ОРВИ намного тяжелее. Я призываю население активно вакцинироваться.