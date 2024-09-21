Глава минздрава опроверг слухи о новом штамме коронавируса в РТ

news_top_970_100
Здоровье
21 сентября 2024  08:26
Автор:
Владислав КОСОЛАПКИН

 Фото: © Фарит Муратов

Последние несколько недель в социальных сетях активно обсуждались сообщения, будто по республике распространяется новый и более опасный штамм коронавируса. Обывателей пугали серьезными последствиями заболевания.

Однако министр здравоохранения РТ Марсель Миннуллин в ходе брифинга в Кабмине РТ опроверг эту информацию.

- Это только слухи, - подчеркнул он. - По крайней мере, у нас нет новых штаммов точно.

Министр напомнил, что лучший способ борьбы с болезнями - это их профилактика. В Татарстане с января по август около миллиона человек прошли диспансеризацию и профосмотр. По их результатам все получили рекомендации от врачей, а каждый четвертый осмотренный был отправлен на дополнительное обследование.

Примечательно, что у каждого десятого татарстанца, прошедшего обследования, была выявлена избыточная масса тела, связанная с низкой физической активностью. А это фактор риска развития сердечно-сосудистых заболеваний.

У пациентов было обнаружено почти 89 тыс. заболеваний, многие впервые узнали о своем диагнозе. Наиболее распространенными оказались болезни системы кровообращения - это 31% от общего числа диагнозов.

Почти у 1,5 тыс. татарстанцев в ходе обследований нашли злокачественные новообразования, из них почти 80% находятся на ранней стадии развития. Министр отметил, что в 95% случаев рак, выявленный на первой стадии, считается излечимым.

С сентября 2019 года в Татарстане работают передвижные медицинские комплексы для диспансеризации и наблюдения за взрослым населением отдаленных районов. В этом году бригады медиков посетили 29 районов и осмотрели 36641 человека, из которых 13627 прошли второй этап диспансеризации.

Также продолжается прививочная кампания против гриппа с планом иммунизировать 2,4 млн жителей в 2024 - 2025 годах. На данный момент прививки получили 13,6% от запланированного числа, при этом в республику поступило около 2 млн доз вакцины.

- Отмечаем всплеск заболеваемости ОРВИ уже с сентября, - подчеркнул Марсель Миннуллин. - Те, кто имеет сопутствующие заболевания, переносят ОРВИ намного тяжелее. Я призываю население активно вакцинироваться.

news_right_column_240_400
Новости
Глава минздрава опроверг слухи о новом штамме коронавируса в РТ
Глава минздрава опроверг слухи о новом штамме коронавируса в РТ
В парламенте Татарстана определились с руководством и составом профильных комитетов
Куда сходить в Казани: интересные события и развлечения для всех в выходные
Куда сходить в Казани: интересные события и развлечения для всех в выходные
Шесть из восьми комитетов Госсовета РТ остались при прежних руководителях
Послание Минниханова Госсовету РТ будут транслировать по телевидению 27 сентября
Приложение «Народный инспектор» не будет принимать видео, где не видно лиц и номеров
Экс-полицейский в РТ получил два года условного за то, что брал взятки за «крышевание» грузовиков
На севере Казани экологи зафиксировали превышение сероводорода