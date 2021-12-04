Глава минздрава РТ заявил о сворачивании ковидных коек

В Татарстане планируют свернуть около тысячи коек в ковид-госпиталях. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Марат Садыков.

Решение сократить койки было связано со снижением заболеваемости коронавирусом, подчеркнул министр.

Он отметил, что из семи тысяч коек одну тысячу в ближайшее время планируется перевести в обычный режим, а еще 500 мест освободили на прошлой неделе.

Садыков добавил, что меры, такие как QR-коды в транспорте, необходимо было ввести, чтобы прервать цепочку заражения коронавирусом и избежать одномоментного наплыва больных в госпитали.

Напомним, что в Татарстане с 22 ноября ввели запрет на пользование общественным транспортом для лиц, у которых отсутствует QR-код о вакцинации или медотводе. Ограничения не снимут до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки в республике.