 Глава минздрава РТ заявил о сворачивании ковидных коек
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Глава минздрава РТ заявил о сворачивании ковидных коек

Планируется свернуть около тысячи коек. 

Истории
4 декабря 2021  12:17
Автор:
Эдуард Салихов

В Татарстане планируют свернуть около тысячи коек в ковид-госпиталях. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Марат Садыков.

Решение сократить койки было связано со снижением заболеваемости коронавирусом, подчеркнул министр. 
Он отметил, что из семи тысяч коек одну тысячу в ближайшее время планируется перевести в обычный режим, а еще 500 мест освободили на прошлой неделе. 

Садыков добавил, что меры, такие как QR-коды в транспорте, необходимо было ввести, чтобы прервать цепочку заражения коронавирусом и избежать одномоментного наплыва больных в госпитали.

Напомним, что в Татарстане с 22 ноября ввели запрет на пользование общественным транспортом для лиц, у которых отсутствует QR-код о вакцинации или медотводе. Ограничения не снимут до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки в республике.

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