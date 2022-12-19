Глава Нижнекамска оценил уборку тротуаров в городе на «тройку с минусом»

Глава Нижнекамска Рамиль Муллин на деловом понедельнике раскритиковал уборку тротуаров, въездов и выездов в город.

По его словам, эта неделя оказалась сложной из-за ухудшения погодных условий, прошел второй в этом сезоне ледяной дождь из-за которого ситуация на дорогах стала опасной. Однако дороги для машин в Нижнекамске чистить научились, а про тротуары подзабыли.

«Мы говорим: город для людей. Благо, на машинах ездить уже можно. Дороги научились чистить, если еще научимся тротуары чистить, реагентами пользоваться, было бы идеально. Пока тройка по тротуарам, с минусом», — сказал он.

На критику главы Нижнекамска ответил руководитель исполкома города Камиль Назмиев. Он объяснил, что уборку тротуаров осложняют автомобили, оставленные на проезжей части.

Муллин подтвердил, что действительно на дорогах часто паркуются машины и попросил разобраться с проблемой представителей ГИБДД.