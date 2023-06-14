 Глава поселения Новошешминского района ушел добровольцем в зону СВО
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Глава поселения Новошешминского района ушел добровольцем в зону СВО

На проводы добровольца пришли родственники, друзья и коллеги.

Республика
14 июня 2023  17:30
Автор:
Роза Габитова

Глава Екатерининского сельского поселения Новошешминского района Татарстана Александр Хорьков решил отправиться в зону специальной военной операции в качестве добровольца. Об этом сообщили в администрации муниципального образования.

Брат Хорькова был мобилизован прошлой осенью. Александр навестил его в январе, когда привез гуманитарную помощь. 

Он считает свой выбор осознанным и единственно верным, так как «в нас там очень нуждаются». На проводы добровольца пришли родственники, друзья и коллеги, которые выразили ему свою гордость и пожелали вернуться живым и здоровым.

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