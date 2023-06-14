Глава поселения Новошешминского района ушел добровольцем в зону СВО

Глава Екатерининского сельского поселения Новошешминского района Татарстана Александр Хорьков решил отправиться в зону специальной военной операции в качестве добровольца. Об этом сообщили в администрации муниципального образования.

Брат Хорькова был мобилизован прошлой осенью. Александр навестил его в январе, когда привез гуманитарную помощь.

Он считает свой выбор осознанным и единственно верным, так как «в нас там очень нуждаются». На проводы добровольца пришли родственники, друзья и коллеги, которые выразили ему свою гордость и пожелали вернуться живым и здоровым.