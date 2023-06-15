Глава пожарно-спасательной части МЧС в Альметьевске отправлен в СИЗО на два месяца

Руководитель пожарно-спасательной части МЧС в Альметьевске Денис Грезнев отправлен в СИЗО сроком до 14 августа. Об этом сообщили в пресс-службе Альметьевского городского суда.

Как сообщает следствие, 35-летнего фигуранта сотрудники ФСБ задержали во время бизнес-ланча в ресторане «Орхидея». Причиной задержания стало подозрение Грезнева в получении взяток. Адвокат Дениса Сергей Спирин заявил о своем намерении обжаловать решение суда.

Денис Грезнев окончил Ивановский институт пожарно-спасательной службы МЧС России. После окончания учебы работал руководителем спасательной части №21 в Бугульме. Отец фигуранта Валерий Грезнев с 2004 года является начальником управления МЧС РТ по Альметьевскому муниципальному району.

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