Глава правительства Татарстана поздравил участковых уполномоченных полиции с юбилеем их службы

От лица руководства республики с поздравительной речью выступил глава Кабмина РТ Алексей Песошин.

«Менялась форма, названия — участковый надзиратель, инспектор, уполномоченный. Но сущность всегда оставалась неизменной — участковый уполномоченный полиции был и остается лицом власти, главным связующим звеном полиции с населением», — цитирует Песошина пресс-служба Раиса РТ.

Он также обратил внимание на то, что круг должностных обязанностей участковых затрагивает большинство сфер жизни людей. Речь идет о контроле за миграционными процессами, соблюдении экологических норм, проверке владельцев огнестрельного оружия и многом другом.

По словам премьера, в условиях проведения СВО и напряженной внешнеполитической ситуации участковые занимаются обеспечением стабильности, а также непосредственно принимают участие в охране общественного порядка и обеспечения безопасности населения новых регионов.

Для справки. День участковых уполномоченных полиции отмечается ежегодно 17 ноября начиная с 2002 года. Именно в этот день в 1923 году НКВД РСФСР была утверждена Инструкция участковому надзирателю. Этот шаг положил начало формированию института участковых. Стоит отметить, что в Российской империи аналогичные функции выполняли околоточные надзиратели. Соответствующая должность была учреждена в 1862 году в ходе Великих реформ императора Александра II.