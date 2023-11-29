Глава республики поздравил жителей с праздником флага Татарстана

32 года назад именно в этот день – 29 ноября Верховный Совет ТАССР (так тогда назывался парламент республики) в ходе голосования утвердил в качестве нового государственного символа зелено-бело-красный флаг, который сейчас известен каждому жителю региона.

В связи с этим Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил татарстанцев с этой знаменательной датой. «Татарстан Республикасы Дәүләт флагы көне белән! С Днем Государственного флага Республики Татарстан!» — лаконично написал Минниханов в своем Telegram-канале. Текст сопровождался шестисекундным видеороликом. Спикер Госсовета РТ Фарид Мухаметшин присоединился к этим поздравлениям. «Сегодня ни одно значимое событие, проходящее в республике, не обходится без татарстанского триколора», – заявил старожил татарстанской политики.