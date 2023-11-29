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Глава республики поздравил жителей с праздником флага Татарстана

Зелено-бело-красный триколор является одним из главных атрибутов республики.

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Республика
29 ноября 2023  10:52
Автор:
Дмитрий Смирнов

32 года назад именно в этот день – 29 ноября Верховный Совет ТАССР (так тогда назывался парламент республики) в ходе голосования утвердил в качестве нового государственного символа зелено-бело-красный флаг, который сейчас известен каждому жителю региона. 

В связи с этим Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил татарстанцев с этой знаменательной датой. «Татарстан Республикасы Дәүләт флагы көне белән! С Днем Государственного флага Республики Татарстан!» — лаконично написал Минниханов в своем Telegram-канале. Текст сопровождался шестисекундным видеороликом. Спикер Госсовета РТ Фарид Мухаметшин присоединился к этим поздравлениям. «Сегодня ни одно значимое событие, проходящее в республике, не обходится без татарстанского триколора», – заявил старожил татарстанской политики. 

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