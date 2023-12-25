Глава республики высказался в поддержку СВО

Раис РТ Рустам Минниханов на своей ежегодной итоговой пресс-конференции, отвечая на вопросы СМИ, начал с темы помощи участникам СВО и их семьям. В частности, он заявил: «Прежде всего, я хочу сказать, что нет ни одного дня, чтобы мы не обсуждали эту тему. Обсуждение идет на уровне всей республики — каждый муниципалитет, каждый населенный пункт, каждое предприятие задействованы в той или иной степени в программе поддержки».

Глава республики напомнил, что у Татарстана есть подшефные города на новых территориях России — это Лисичанск и Рубежное. «Весь оборонно-промышленный комплекс полностью выполняет задачи, которые ставятся верховным главнокомандующим. И все те задачи, которые поставлены республикой в части мобилизованных и контрактников, они тоже на полном контроле, и мы достойно выполняем поставленные задачи», — подчеркнул он.

«Наши люди на СВО защищают интересы российского государства, наш суверенитет. Мы знаем, что есть определенное количество стран, которые ополчились против нас, и не хотят, чтобы Россия была сильной и крепкой. Тем не менее мы видим, что весь российский народ, в том числе, и Татарстан, ждет победы и делает все для того, чтобы эта победа случилась», — завершил освой ответ Минниханов.